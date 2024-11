Kim jest Przemysław Czarnecki – ukochany Marianny Schreiber? W jego życiu nie zabrakło skandali

O rozstaniu Marianny Schreiber i Łukasza Schreibera rozpisywały się media w całej Polsce. Aktywistka opublikowała emocjonalne oświadczenie i zasugerowała, że o zakończeniu związku dowiedziała się z wywiadu z byłym partnerem. Ostatnio kobieta wysyłała sygnały świadczące o tym, że odnalazła nową miłość. Jak przekazał „Fakt”, jej wybrankiem jest Przemysław Czarnecki, syn znanego polityka, byłego europosła Prawa i Sprawiedliwości Ryszarda Czarneckiego. Warto przypomnieć, że we wrześniu członek PiS został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne razem ze swoją małżonką Emilią H.

Kim jest Przemysław Czarnecki? To on ma być nowym wybrankiem Marianny Schreiber

Niedawno Marianna Schreiber za pośrednictwem mediów społecznościowych pochwaliła się, że otrzymała bukiet róż od pewnego tajemniczego mężczyzny. Według „Faktu” tym adoratorem byłej partnerki Łukasza Schreibera jest starszy od niej o dziewięć lat Przemysław Czarnecki. Tabloid przekazał, że 32-latka ostatnio robiła zakupy na warszawskim Mokotowie w jego towarzystwie. Podobno para „nie szczędziła sobie czułości” i wspólnie odjechała.

Przemysław Czarnecki – podobnie jak jego ojciec – związał się z partią PiS. Pochodzący z Wrocławia mężczyzna był analitykiem ds. bezpieczeństwa w klubie ugrupowania politycznego. W młodości pracował fizycznie w Wielkiej Brytanii. Później trafił na staż do departamentu prawnego jednego z dużych banków.

Czarnecki marzył o karierze politycznej. Początek jednak nie wyglądał zbyt obiecująco, ponieważ zaczął od dwóch przegranych kampanii wyborczych. Do Sejmu dostał się dopiero w czerwcu 2014 roku, zajmując miejsce Dawida Jackiewicza. Kolejne dwie kampanie przyniosły mu wystarczającą liczbę głosów, by dalej pracować w Sejmie.

W centrum uwagi mediów Przemysław Czarnecki znalazł się w 2019 roku, gdy prokuratura postawiła mu zarzut w związku z incydentem, do którego doszło w noworoczny poranek. Chodziło o sprzeczkę, która miała się wydarzyć w mieszkaniu posła i jego żony. Polityk nie przyznał się do spowodowania obrażeń ciała znajomego rodziny, ale wciąż trwa proces kryminalny w tej sprawie.

Mężczyzna według mojej wiedzy rozciął sobie dłoń. Podobno mnie za to obwinia, ale to nieprawda, gdyż nawet nie byłem bezpośrednim świadkiem zdarzenia. Był pijany, gdy przyjechała policja, miał bodajże 2,3 promila. A ja byłem całkowicie trzeźwy – mówił Czarnecki w rozmowie z Andrzejem Stankiewiczem na łamach Onetu.

Skandal obyczajowy z Przemysławem Czarneckim. Polityk znaleziony pijany na przystanku

W styczniu 2020 roku Przemysław Czarnecki postanowił zrzec się immunitetu w związku z oskarżeniami prokuratorskimi. Jednak utrzymał swoją pozycję w PiS. Dwa lata później polityk nie uniknął już zawieszenia. Wszystko przez alkoholowy incydent. Czarnecki został znaleziony pijany do nieprzytomności na przystanku autobusowym w okolicach warszawskiego Wilanowa. Mężczyzna wybudził się dopiero na izbie wytrzeźwień.

Przemysław Czarnecki pilnie strzegł prywatności żony

Jak wielu polityków Przemysław Czarnecki starał się, by jego rodzina zachowała prywatność. Wiadomo jednak, że polityk miał żonę Łucję. Razem z nią doczekał się córki Aleksandry. O kobiecie jednak nie wiemy prawie nic. Jak dotąd w mediach nie pojawiły się też informacje o rozstaniu pary. Natomiast skoro syn Ryszarda Czarneckiego – jak sugeruje „Fakt” – spotyka się obecnie z Marianną Schreiber, wygląda na to, że jego małżeństwo to już przeszłość.

Była partnerka polityka PiS od pewnego czasu regularnie pojawia się w mediach. Niedawno Marianna Schreiber nagrała piosenkę o rozpadzie małżeństwa z Łukaszem Schreiberem. Celebrytka podkreśla, że w tym trudnym okresie może liczyć na wsparcie ośmioletniej córki.

