To już czwarty dzień poszukiwań Piotra Woźniaka-Staraka na jeziorze Kisajno. Producent filmowy zaginął w nocy z soboty na niedzielę. Niestety, od tamtej chwili ratownikom nie udało się odnaleźć męża Agnieszki Woźniak-Starak. Wiadomo już, że Piotr Woźniak-Starak płynął motorówką z 27-letnią kobietą, gdy nagle doszło do ostrego skrętu i oboje wypadli za burtę. Kobieta o własnych siłach dopłynęła do brzegu, jednak wciąż nie wiadomo, co stało się z Piotrem Woźniakiem-Starakiem. Pojawiają się pytania kim jest kobieta, która płynęła z mężem gwiazdy TVN? Początkowo pojawiały się plotki, że Piotrowi mogła towarzyszyć jego siostra Julia. Dziś wiadomo już, że siostry Piotra Woźniaka-Staraka nie było na motorówce. Teraz media dotarły do kobiety, która uratowała się po wypadku na jeziorze Kisajno! Ponadto - pojawił się bardzo ważny komunikat prokuratury!

Kim jest 27-letnia kobieta?

Według doniesień Wirtualnej Polski kobieta, która w nocy z sobotę na niedzielę płynęła z Piotrem Woźniakiem-Starakiem to 27-letnia Ewa z Łodzi. Dziennikarze znaleźli jej profil na jednym z portali społecznościowych i wybrali się do mazurskiej restauracji, w której pracuje kobieta.

Byliśmy na miejscu. Wyproszono nas. Później na parkingu podszedł do nas agresywny mężczyzna. Groził i powiedział, byśmy dalej nie szukali dziewczyny. Na miejscu zastaliśmy także charakterystyczne auto, identyczne, jak ze zdjęć widniejących na profilu 27-letniej Ewy w social mediach- informują dziennikarze wp.pl.

Wirtualna Polska twierdzi, że Piotr Woźniak-Starak i 27-letnia Ewa najprawdopodobniej znali się wcześniej. Kobieta pasjonuje się żeglarstwem- według doniesień portalu, od kilku lat prowadziła kursy i szkolenia żeglarskie.

Dziś trwa kolejny dzień poszukiwań Piotra Woźniaka-Staraka. Niestety, jak informują służby, pogoda nie ułatwia akcji na mazurskim jeziorze.

Jest silny wiatr i wysoka fala- w rozmowie z wp.pl przyznał Maciej Rokus z Grupy Specjalnej Płetwonurków RP.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zaginięcia Piotra Woźniaka Staraka

Prokuratura Rejonowa w Giżycku wszczęła śledztwo w sprawie wypadku na jeziorze Kisajno:

W dniu 20 sierpnia 2019r. Prokurator Rejonowy w Giżycku na podstawie zebranego dotychczas materiału dowodowego wszczął śledztwo z art. 177§2kk – wypadku w ruchu wodnym, na skutek którego jedna osoba prawdopodobnie poniosła śmierć. Z uwagi na wczesną fazę postępowania przygotowawczego, dla dobra prowadzonego śledztwa, nie jest możliwe podanie innych szczegółów sprawy - informuje Krzysztof Stodolny, Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie

Wciąż trwają poszukiwania Piotra Woźniaka-Staraka.

Mąż gwiazdy TVN wciąż nie został odnaleziony.

