Uczestnicy Hell's Kitchen nie mają łatwo. Ich główne zadanie to sprostać oczekiwaniom Wojciecha Modesta Amaro, a to nie należy do rzeczy najłatwiejszych. Przekonała się o tym ostatnio Aneta Zając, która odwiedziła piekielną kuchnię w nadziei, że uda jej się skosztować smakowitych potraw. Przypomnijmy: Zając była podekscytowana wizytą w Hell's Kitchen. Nie będzie jej najlepiej wspominać

Jutrzejszy odcinek programu również będzie obfitował w spore emocje. Na pierwszy plan wysunie się bowiem dramat jednej z uczestniczek, Karoliny Rudolf. Dziewczynie dały się we znaki stres, wielkie wymagania i odizolowanie od najbliższych i nie radzi sobie z tym najlepiej. Ma problemy z jedzeniem, a skołatane nerwy próbuje ukoić lekami uspokajającymi. Wiele wskazuje na to, że Karolina może nawet zrezygnować z udziału w show i 100 tysięcy złotych jako nagrody głównej.

Karolina i inni uczestnicy na planie jutrzejszego odcinka: