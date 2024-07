Karolina Gorczyca to niekwestionowana gwiazda serialu "To nie koniec świata", który przez ostatnie miesiące był emitowany przez Polsat. O samej aktorce mówiło się niewiele, ona sama unikała dużych imprez i rzadko pojawiała się na salonach. Pod koniec roku głośno było o jej rozstaniu z aktorem Wojciechem Zielińskim. Owocem związku pary jest córeczka Marysia. Przypomnijmy: Gorczyca: "Ślub na tym etapie życia nie jest na mojej liście priorytetów"

Aktorka w jednym z ostatnich wywiadów opowiedziała o swoim burzliwym dzieciństwie i okresie dorastania. Wydawać by się mogło, że tak spokojna i wywarzona osoba nie ma na koncie żadnych grzeszków - nic bardziej mylnego. W rozmowie z "Olivią" Gorczyca przyznała się do palenia i picia już w podstawówce.



Papierosa zapaliłam w podstawówce, ale nie smakował mi. Do dziś nie znoszę papierosów! Lepiej poszło z pierwszym winem. Wypiłyśmy je z koleżankami gdzieś na biłgorajskim targu. Otworzyłyśmy je, wciskając korek do środka błyszczykiem do ust. Upiłam się. - przyznaje.