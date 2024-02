Choć to laureaci nagród byli najbardziej wyczekiwanymi gośćmi podczas Bestsellerów Empiku 2023, niemal wszystkie spojrzenia przykuwała aktorska para, która po raz pierwszy pojawiła się razem na salonach. Mowa oczywiście o Karolinie Gorczycy i Krzysztofie Czeczocie, którzy dopiero co potwierdzili oficjalnie swój związek, a teraz mają już za sobą pierwsze oficjalne wyjście! Co wiadomo o ich miłosnej przeszłości?

Teraz są szczęśliwi, a kiedyś? Życie uczuciowe Karoliny Gorczycy i Krzysztofa Czeczota

Tegoroczne Bestsellery Empiku przyniosły wiele emocji nie tylko w kontekście wyróżnionych statuetkami, ale także gości wydarzenia. Na evencie pojawiła się m.in. zjawiskowa Julia Wieniawa, a na ściance po raz pierwszy jako para zapozowali Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot. Aktorki duet był wpatrzony w siebie, a miłość między nimi można było dostrzec gołym okiem! Zakochani dopiero co potwierdzili swoją relację, a już mają za sobą pierwsze, oficjalne wyjście.

Na początku lutego w rozmowie z "Plejadą" Gorczyca i Czeczot przyznali, że od jakiegoś czasu łączą ich nie tylko relacje zawodowe na deskach teatru, ale też prywatne. Jednocześnie para podkreśliła, że zamknęła poprzednie relacje.

Jesteśmy w związku już od dłuższego czasu. Oczywiście pozamykaliśmy formalnie nasze poprzednie związki. Od kilku miesięcy zamieszkujemy wspólnie z naszymi dziećmi, tworząc szczęśliwą, patchworkową rodzinę dbając o miłość, szacunek i uważność. Co ważne, nasze dzieci mieszkają także ze swoimi drugimi rodzicami, dostając od nich tyle samo miłości, ciepła i uwagi. Związaliśmy się także zawodowo. Nie ukrywaliśmy nigdy naszej relacji, ale też nie robiliśmy z niej celebryckiego newsa. Po prostu nie uważamy, że jest to potrzebne czy konieczne. Ale skoro pytacie, to z radością odpowiadamy - przekazała ''Plejadzie'' Karolina Gorczyca.

Choć teraz Karolina Gorczyca układa sobie życie u boku Krzysztofa Czeczota, nie wszyscy wiedzą, że była związana z innym aktorem, Wojciechem Zielińskim, z którym ma córkę, Marię. Ostatnie lata spędziła z kolei u boku Krzysztofa Kosteckiego - para doczekała się, obecnie 6-letniego, syna. To jednak rozstanie z Zielińskim wywołało niemały skandal, tym bardziej, że relacja wyglądała na bardzo udaną.

Z kolei Krzysztof Czeczot również był do niedawna związany ze scenarzystką, Jadwigą Juczkowicz, a w 2019 roku para powitała na świecie córeczkę.

Najpiękniejszy poranek w życiu. Dzień, na który czekaliśmy tak długo. Płakaliśmy i uśmiechaliśmy się jednocześnie. I ciągle nie możemy uwierzyć, że dołączyła do nas dziś prawdziwa Księżniczka. Teraz Pola śpi. Dobrego życia Córeczko! Kochamy Cię miłością jakiej jeszcze nie znaliśmy. Kocham Cię J, jestem z Ciebie dumny, jestem Tobą zachwycony, jestem szczęśliwy, że jesteś - pisał wówczas Czeczot na Instagramie.

Wygląda na to, że Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot pokonali przeciwności losu i tworzą nie tylko szczęśliwą parę, ale również patchworkową rodzinę. Myślicie, że niebawem zakochani zdecydują się opowiedzieć nieco więcej o swoim uczuciu i planach na przyszłość?

