Boże Narodzenie kojarzy się przede wszystkim ze wspólnym rodzinnym czasem, beztroską celebracją i pełnymi miłości i ciepła dniami. Niestety, nie dla wszystkich gwiazd tegoroczne Boże Narodzenie okazało się łaskawe. Halina Mlynkova postanowiła podzielić się z fanami swoimi wrażeniami z ostatnich dni. Wokalistka na Instagramie pisze wprost, że świętowanie nie należało do najprzyjemniejszych...

Choć w okolicy tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia w mediach społecznościowych nie brakowało kolorowych obrazków i kadrów pełnych prezentów i dziecięcej radości, niektóre z gwiazd doświadczyły również trudnych momentów. Do tego grona może się zaliczyć Halina Mlynkova. Gwiazda postanowiła na Instagramie podzielić się z fanami mało radosnymi informacjami, o chorobie, która przeszkodziła jej bliskim w celebracji Bożego Narodzenia.

Gwiazda pisze wprost, że z powodu choroby nie mogła w pełni korzystać ze świątecznego czasu, a przypadłość żołądkowa skutecznie odebrała jej apetyt. Niestety, nieprzyjemnych objawów doświadczył również jej syn, a sama wokalistka nie była w stanie przygotować wigilijnej kolacji...

Mimo trudności Halina Mlynkova przyznała jednak, że szczęśliwie mogła spędzić świąteczny czas w domu i wyraziła współczucie wobec tych, którzy musieli zostać z dziećmi w szpitalach na Boże Narodzenie. Wyjaśniła też, dlaczego na jej instagramowym profilu zabrakło tradycyjnych zdjęć przy choince.

Ale i tak mamy lepiej, niż wielu z Was, którzy jesteście teraz z dzieciakami w szpitalu. Jestem z Wami i trzymam kciuki za Was i Wasze maluchy. Więc w tym roku sama choinka, bo nawet nie miałam siły stanąć do wspólnego zdjęcia

- dodała Halina Mlynkova.