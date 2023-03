Magdalena Wójcik to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek w latach 90. Widzowie kochali produkcje z jej udziałem i zachwycali się talentem aktorki i jej subtelną, dziewczęcą urodą. Magdalena Wójcik nigdy nie należała do grona gwiazd, które chętnie pojawiają się na ściankach i zazwyczaj na czerwonym dywanie bywała jedynie z okazji ważnych premier filmowych i teatralnych. W tym roku gwiazda serialu "Sukces" kończy 52 lata. Czym obecnie zajmuje się Magdalena Wójcik? Czym się zajmuje obecnie Magdalena Wójcik? Magdalena Wójcik swoją pierwszą rolę filmową zagrała w polsko-bułgarskim filmie "Przeklęte oko proroka". Potem aktorka wystąpiła w "Kronice wypadków miłosnych" Andrzeja Wajdy, "Rozmowach kontrolowanych", "Domu", "Żegnaj, Rockefeller", "Kolorach kochania", "Pieniądze to nie wszystko", "Złotopolskich", "Pierwszej miłości" i " Klanie ". Jednak to rola w serialu "Sukces" przyniosła aktorce największą popularność. Zagrała tam rolę młodej prawniczki Tekli, a serial nadal można oglądać na platformie vod Telewizji Polskiej. Magdalena Wójcik grała też w teatrze, a przez rok występowała nawet w "Metrze" Janusza Józefowicza. Z tej ostatniej roli zrezygnowała, kiedy otrzymała możliwość zagrania w warszawskim teatrze "Ateneum". Ostatecznie aktorka zdecydowała się na karierę teatralną, która dała jej możliwość pracy z największymi gwiazdami. Aktorka w 2006 roku zdecydowała się wziąć udział w czwartej edycji "T ańca z gwiazdami ". Na swoim koncie ma też sesję dla miesięcznika „Playboy”, która ukazała się w magazynie we wrześniu 2004 roku. Przez jakiś czas była też jedną z gwiazd Polsat Cafe, gdzie...