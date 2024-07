Ewa Chodakowska w ostatnich dniach nie miała najlepszego pr-u. Trenerka publikowała impulsywne wpisy na Facebooku, które później usuwała. Oburzone fanki zachowywały jednak screeny komentarzy i wysyłały je w donosach do redakcji serwisów o gwiazdach, co tylko podgrzewało atmosferę wokół królowej fitnessu (zobacz: "Nie ma w Polsce drugiego takiego trenera jak ja"). Spowodowało to lawinę krytyki, z którą najwyraźniej Ewa nie poradziła sobie, bowiem jak donosi "Flesz" - zatrudniła agentkę.

Od teraz o wizerunek Chodakowskiej będzie dbać Joanna Getka-Kaczor, która przez wiele lat kierowała karierą Cezarego i Edyty Pazurów. Czy nauczy swoją nową podopieczną współpracy z dziennikarzami i fotoreporterami?

- Moją rolą jest współpraca z mediami, więc cieszę się, że Ewa mi zaufała - zdradziła Getka-Kaczor.

Czekamy na efekty współpracy. Zobacz: "Z mediów korzystam w określonym celu"

