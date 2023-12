Małgorzata Rozenek zaskoczyła zdjęciami swojej najnowszej kampanii marki Mrs. Drama. Tym razem w roli modelki nie wystąpiła sama Małgorzata Rozenek, ale modelka i inflencerka, która bardzo przypomina gwiazdę TVN. To był celowy zabieg? Małgorzata Rozenek zdecydowała się na zatrudnienie sobowtórki? Jest odpowiedź menadżerki gwiazdy.

Małgorzata Rozenek zatrudniła swoją sobowtórkę?

Małgorzata Rozenek bez wątpienia jest jedną z najbardziej zapracowanych gwiazd w polskim show-biznesie i nic dziwnego, że zdecydowała się zatrudnić modelkę do promocji swojej najnowszej kolekcji. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zarówno Małgorzata Rozenek, jak i poznańska influencerka Pauli331 w relacjach na Instastory pojawiają się w tych samych stylizacjach, a niekiedy nawet tych samych fryzurach i wyglądają niemal identycznie. To był celowy zabieg? Menadżerka gwiazdy odpowiedziała:

Nie było to celowe, Pauli reklamuje nam 'Dramę już od dłuższego czasu. Stała się samoistnie taką ambasadorką marki, dlatego została zaangażowana do sesji. wyjaśniła menadżerka Małgorzaty Rozenek Patrycja Goździuk dla Pudelka.

Choć modelka łudząco przypomina Małgorzatę Rozenek, to jak zapewnia jej menadżerka nie był to celowy zabieg, ale trzeba przyznać, że nie sposób przeoczyć podobieństwa. Co ciekawe, teraz poznańska modelka za sprawą kampanii dla marki Małgorzaty Rozenek zyskała ogromną rozpoznawalność. Widzicie podobieństwo?

