Wczoraj informowaliśmy was o tym, że Ewa Chodakowska podpadła fotoreporterom, którzy na Różach Gali solidarni opuścili aparaty na jej widok. Wszystko przez nieprzyjemne potraktowanie foto na premierze książki. Trenerka postanowiła zdementować całą sytuację, broniąc się, że to ona nie chciała pozować do zdjęć.

Reklama

Przypomnijmy: Szok! Fotoreporterzy zbojkotowali zimną Ewę Chodakowską na Różach Gali



Na Facebooku Chodakowskiej fani regularnie wklejali linki z publikacjami na temat poniedziałkowego zdarzenia, ale Ewa sukcesywnie usuwała je.

- Wczoraj zagrzmiało na portalach plotkarskich.. zrobiono ze mnie największa arogantkę .. !!! Pytam zatem Was o zloty środek i tym samym bardzo przepraszam, ze na moment schodzę z endorfinowych wibracji Jak wiecie zostałam nominowana do Róż Gali.. Chcąc okazać szacunek osobom, które mnie nominowały i osobom które glosowały, pojawiłam się na event-cie.. Nie znam "etykiety bywania", nie mam agentki, która mną kieruje, robię to co uważam za słuszne.. Ide na gale, omijam lukiem paparazzi, kiedy sie orientuja, ciesze sie z wygranej kolegi Musiala i wychodze po cichu.. NIe spotykam juz po drodze nikogo z fotoreporterow i nie ma akcji "buntu paparazzi" .. Przeczytalam, ze opuscili demonstracyjnie aparaty, kiedy przeszlam obok nich po raz drugi Farmazon wyssany z palca !! NIE DAJE SIE FOTOGRAFOWAC - GWIAZDORZY!!! WYGINA SIE NA SCIANCE - LANSUJE SIE !!! [pisownia oryginalna] - napisała Ewa.

W dalszej części długiego wpisu Chodakowska tłumaczy, że nie zależy jej na zdjęciach z imprez:

- Nie ma mnie na otwarciach galerii, pokazach mody, promocjach nowych zapachow czy szminek.. Ja nie zyje z "bywania", jestem trenerka, pracuje codziennie, prowadze swoje zajecia treningowe, chodze na spotkanie w sprawie kolejnych projektow, nagrywam materialy treningowe.. pracuje jak kazdy czlowiek z zamiarem zarazenia kilku osob po drodze swoja pasja Jesli kogos urazilam, nie bylo to moja intencja.. [pisownia oryginalna]

Całe oświadczenie Ewy poniżej. Co sądzicie o tej sytuacji?

Zobacz: "Chodakowska była totalnie skoncentrowana na sobie. Wiedziała, że będzie sławna"

Zobacz także

Reklama

Tak mieszka Ewa Chodakowska: