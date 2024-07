Izabela Kisio-Skorupa, matka znanej aktorki Aleksandry Kisio, wyrasta na naczelną celebrytkę i komentatorkę show biznesu. Chętnie pojawia się na imprezach na których nie zawsze jest mile widziana, a swoimi spostrzeżeniami na temat świata dzieli się na Facebooku. Największą sławę przyniósł jej głośny skandal związany z tegoroczną galą Telekamery na którą próbowała wtargnąć siłą. Przypomnijmy: Szok! Matka Oli Kisio pobiła ochroniarza

Nie jest tajemnicą, że celebrytka na tyle polubiła media, że zdradza przy każdej możliwej okazji sekrety z życia rodzinnego swojego i córki. (zobacz: "Nigdy nie uderzyłam córki, a powinnam").

Ktoś jednak musiał jej podpaść ponieważ wczoraj zamieściła agresywny wpis na swoim profilu, w którym grozi przemocą fizyczną. Najprawdopodobniej Izabelę rozwścieczyli organizatorzy imprez, którzy nie chcą wpuszczać jej na bankiety.

Po mordach Was bede lac a nie masaze robic. Przyjmijcie to do wiadomosci. To bedzie najlepszy masaz.IZABELA - grzmi Izabela.