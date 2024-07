1 z 9

To o niej, a nie o Melanii Trump mówi teraz cała Ameryka! Ivanka Trump jest na językach wszystkich za sprawą nagrania z Billem Clintonem, które trafiło do sieci dzień po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa na prezydenta. Na nagraniu widać byłego prezydenta USA, Billa Clintona, który podczas zaprzysiężenia długo przygląda się Ivance i nawet nie zwraca uwagi na to, że jego żona to widzi!

Zobacz: Bill Clinton podpadł żonie! Polityk zapatrzył się w stronę Ivanki Trump, a Hillary... Zobaczcie jej reakcję! WIDEO

Ivanka Trump będzie prawą ręką prezydenta?

Jednak nie tylko z powodu tego nagrania Ivanka Trump stała się głównym tematem rozmów po zaprzysiężeniu. Córka Donalda Trumpa zachwyciła stylizacją podczas balu inauguracyjnego! Na parkiecie Ivanka pojawiła się w pięknej, zdobionej kamieniami kreacji Caroliny Herrery. Według relacji dziennikarzy, Ivanka przyćmiła nawet żonę swojego ojca, Melanię Trump. Zresztą wiele wskazuje na to, że to właśnie ona będzie nieoficjalnie pełniła rolę pierwszej damy. Dlaczego? Melania Trump nie planuje na razie przeprowadzać się do Waszyngtonu, ponieważ chce zostać w Nowym Jorku z najmłodszym synem przynajmniej do zakończenia roku szkolnego. Za to Ivanka już w styczniu kupiła dom w Waszyngtonie ( za 5,5 miliona dolarów!) i to ona ma być prawą ręką nowego prezydenta USA. Kim jest Ivanka Trump?

Zobacz: Cała rodzina Donalda Trumpa dziś świętuje jego inaugurację Jak wygląda jego żona i dzieci? ZDJĘCIA

Kim jest Ivanka Trump - pierwsza córka Ameryki?

Jako młoda dziewczyna próbowała swoich sił jako modelka, ale po ukończeniu szkoły średniej rzuciła modeling i zaczęła studia w dziedzinie zarządzania. Po studiach zaczęła pracę w firmie deweloperskiej, a później została zatrudniona w firmie ojca. Do dziś zasiada w zarządzie The Trump Organization. Oficjalnie zajmuje się rozwojem marki Trump Hotel. W 2009 roku Ivanka poślubiła Jareda Kushnera, który również pochodzi z rodziny milionerów. Para ma trójkę dzieci - Arabellę Rose, Josepha Fredericka oraz Theodore'a Jamesa. Czy Ivanka będzie najpotężniejszą "pierwszą córką" w historii Ameryki? Przekonamy się już wkrótce! Zobaczcie zdjęcia Ivanki Trump z balu inauguracyjnego.

Więcej o inauguracji Donalda Trumpa na prezydenta znajdziecie tu:

Tak wyglądał pierwszy taniec nowej pary prezydenckiej USA! Jak im poszło? Zobacz wideo i zdjęcia!

Zaprzysiężenie Donalda Trumpa na prezydenta! Zobacz, jak wyglądają Melania Trump i Michelle Obama

Hillary Clinton w świetnym humorze na inauguracji Trumpa! Jej wpis hitem internetu ZDJĘCIA

Michelle Obama nie wiedziała co zrobić z prezentem od Melanii Trump. I ta mina! Zobacz WIDEO

Melania Trump jak Jackie Kennedy! Wiemy, kto zaprojektował jej strój na inaugurację! ZDJĘCIA

Donald Trump nowym prezydentem USA! Zobacz historyczny moment ZDJĘCIA i WIDEO

To oni wspierali Donalda Trumpa w czasie zaprzysiężenia! Zobacz córki i synów nowego prezydenta USA