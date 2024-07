Donald Trump został 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Zakończyła się ceremonia zaprzysiężenia nowej głowy państwa USA. Na Kapitolu Donaldowi Trumpowi w historycznej chwili towarzyszyła żona Melania Trump oraz dzieci: córki Ivanka i Tiffany oraz synowie Baron, Donald Jr. i Erick. Nowy prezydent uroczyście przyrzekł stać na straży konstytucji Stanów Zjednoczonych. W swoim pierwszy przemówieniu powtórzył obietnice i hasła z kampanii wyborczej. Zapewnił odbudowę Ameryki i jej powrót do świetności.

Zaprzysiężenie Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych.

.@realDonaldTrump is sworn in as the 45th President of the United States. #Inauguration #Trump45 pic.twitter.com/VwNWPWJaEN

— Fox News (@FoxNews) 20 stycznia 2017