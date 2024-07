Hillary Clinton pojawiła się na zaprzysiężeniu Donalda Trumpa. Niedoszłej pani prezydent towarzyszył mąż Bill Clinton. Zgodnie z amerykańską tradycją, wszyscy byli prezydenci uczestniczą w zaprzysiężeniu nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Hillary Clinton była największą konkurentką Donalda Trumpa w walce o stanowisko głowy państwa. Kampania prezydencka pomiędzy nimi była bardzo ostro. Do ostatniej chwili to Hillary Clinton była typowana na niemal pewnego zwycięzcę wyborów w USA. Ostatecznie wyborcy zadecydowali inaczej. 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych został Donald Trump, który w piątek, 20 stycznia 2017 roku, został zaprzysiężony na Kapitolu. Hillary Clinton uczestniczyła w inauguracji jego prezydentury.

Niedoszła pani prezydent była w świetnym humorze. Jej obecność na Kapitolu została odebrana jako znak pokoju po zakończeniu brutalnej kampanii wyborczej z Trumpem. Hillary Clinton zamieściła na swoim Twitterze wpis, w którym uzasadniła swoją obecność podczas inauguracji Trumpa. Napisała, że pojawiła się z szacunku do demokracji.

I'm here today to honor our democracy & its enduring values. I will never stop believing in our country & its future. #Inauguration

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 20 stycznia 2017