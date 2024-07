1 z 7

Stało się! Donald Trump został 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Po zaprzysiężeniu, które odbyło się wczoraj na Kapitolu, Donald Trump wraz z żoną Melanią Trump wziął udział w Waszyngtonie w trzech balach wydanych na jego cześć.

Pierwszy taniec Donalda Trumpa i Melanii Trump

Punktem kulminacyjnym balu był pierwszy taniec nowej pary prezydenckiej, która zatańczyła do piosenki pt. „My Way". Zgodnie z tradycją na początku pierwsza para tańczy sama, a dopiero później dołączają do nich inni goście balu. Jak im poszło? Jedni są zachwyceni nową parą prezydencją USA i ich tańcem, inni piszą, że Donald Trump nie jest zbyt dobry tancerzem... A Wam jak się podobało? Zobaczcie nagranie!



