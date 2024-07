1 z 12

Blogerki modowe to teraz najgorętszy trend w polskim internecie. Powoli też przebijają się do show-biznesu, gdzie wyrastają na rozchwytywane przez magazyny i reporterów gwiazdy. Przypomnijmy: Maffashion: Chcą zrobić ze mnie aktorkę i piosenkarkę

Teraz do grona najpopularniejszych blogerek dołącza Gosia Boy - niegdyś redaktor naczelna jednego z największych portali modowych, dziś wzięta blogerka i autorka GOSIA BOY BLOG. Ciężko jednak przypisać ją do kategorii "szafiarka", bowiem Boy nie fotografuje swoich stylizacji i nie na tym opiera się jej wizja przedstawiania mody. Swoim czytelnikom serwuje ciekawostki "od kuchni", recenzuje pokazy, nowe kolekcje i zjawiska, o których w świecie mody mówi się dużo. Z wpisami na jej blogu liczy się cała branża, o czym w swojej książce "Bomba" napisała Karolina Korwin Piotrowska.

- W Polsce najlepiej, najbardziej profesjonalne pisanie i mające największe znaczenie opiniotwórcze (bez latania po ściankach) są moim zdaniem: blog Gosi Boy, jeden z niewielu bezkompromisowych blogów o modzie i stylu, bez politycznej poprawności, coś dla spragnionych prawny, a nie rzeczywistości ze sponsorowanych artykułów w gazetach.

Z pewnością jej kluczem do sukcesu są wywiady wideo w autorskim internetowym talk-show "Small Talk" z autorytetami modowymi z Polski, ale i ze świata. Przepytywała m.in. Anję Rubik, Maję Sablewską, Roberta Kupisza, Iana Zieringa, Kelly Osbourne czy protegowani Dolce&Gabbana. To u Gosi Boy Maja Sablewska przyznała się do poprawiania urody (zobacz: Usta to nie wszystko, co poprawiła Maja), a Kelly Osbourne rozpływała się nad Dodą, której blogerka do swojego talk-show nie planuje zapraszać.

Gosia Boy słynie też z promowania nowych talentów, które dopiero wchodzą do tego biznesu. Blog założyła całkiem niedawno, bo pod koniec 2012 roku, ale już ma na koncie sukcesy - jej działalność została nagrodzona w konkursie "Modne Kreacje" odbywającym się pod skrzydłami Warsaw Fashion Street 2013, gdzie zdobyła wyróżnienie w kategorii "Blog modowy". A pod szyldem swojej "marki" wypowiadała się w opiniotwórczych programach, takich jak "Aleja Sław" czy "Na językach".

Zobaczcie galerię zdjęć Gosi Boy w towarzystwie gwiazd i blogerek: