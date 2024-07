Pogrzeb Danuty Szaflarskiej odbędzie się w Kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie przy ulicy Dewajtis 3 w Warszawie. Uroczystość pożegnalne rozpoczną się we wtorek 28 lutego o godzinie 13:00. O szczegółach pogrzebu w imieniu rodziny i bliskich Danuty Szaflarskiej poinformował teatr TR Warszawa.

Szanowni Państwo,

w imieniu rodziny, bliskich i przyjaciół Danuty Szaflarskiej, aktorki TR Warszawa, informujemy, że uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 28 lutego 2017 roku (wtorek) o godzinie 13:00 w Kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie- pojawiła się informacja na Facebooku.

Po zakończeniu uroczystości pogrzebowych w kościele, druga część ceremonii odbędzie się o godzinie 15:00 w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych. Organizatorzy proszą, by wszyscy, którzy chcą wziąć udział w pogrzebie, nie przynosili kwiatów, a zamiast nich, wpłacili ofiarę na rzecz Fundacji Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci.

Wszyscy, którzy chcą wpisać się do księgi kondolencyjnej będą mieli okazję to zrobić w poniedziałek 27 lutego, od godziny 9:00 do godziny 18:00, oraz we wtorek 28 lutego od godziny 8:00 do godziny 16:00. Księga kondolencyjna będzie wystawiona w Pałacu Ślubów przy pl. Zamkowym 6 w Warszawie.

Danuta Szaflarska zmarła 19 lutego w Warszawie. Legenda kina i teatru miała 102 lata.

