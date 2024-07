Garderoby gwiazd zawsze wzbudzają duże zainteresowanie, chociażby dlatego, żeby sprawdzić czy rzeczywiście znane aktorki czy piosenkarki mają całą masę kreacji i dodatków. Zazwyczaj tak się dzieje, ale są wyjątki. Ostatnio swoją wielką szafę pokazała Kim Kardashian, a jej zawartość bardzo nas zaskoczyła. Zobacz: Kim Kardashian pokazała swoją garderobę. Nie spodziewaliśmy się co będzie w środku

Dzisiaj część swojej ogromnej garderoby na Instagramie upowszechniła siostra Kim, Khloe Kardashian. Takiego wyposażenia z pewnością zazdrości nie jedna kobieta, zwłaszcza, że jest to tylko mała część pomieszczenia. Kardashianka pokazała bowiem tylko miejsce, gdzie trzyma buty i torebki. My nawet nie chcemy myśleć, ile miejsca zajmują jej ubrania. A warto zwrócić uwagę na to, że Khloe rzadko pojawia się dwa razy w tej samej rzeczy. W przeciwieństwie do siostry w tym pokoju utrzymany jest ład i porządek, a wszystkie dodatki mają swoje miejsce.

Też taką chcemy, a Wy?

