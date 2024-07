Anna Lewandowska ostatnio spędziła trochę czasu w Warszawie, gdzie znalazła czas na to, aby spotkać się z przyjaciółmi, a znajome przygotowały dla nie wyjątkową niespodziankę i zabrały trenerkę w rejs po Wiśle. Teraz Anna Lewandowska rzuciła się w wir pracy i spotkań biznesowych, a na tę okazję wybrała odpowiednią stylizację, ale tylko spójrzcie na te buty!

Anna Lewandowska w kontrowersyjnych butach

Anna Lewandowska bez wątpienia jest jedną z najlepiej ubranych gwiazd i nie ukrywa, że korzysta z usług stylistki. Trenerka już od dawna zmieniła styl i teraz wybiera klasyczne, proste zestawy, ale zgodne z najgorętszymi trendami. Podczas wizyty w Polsce Anna Lewandowska pochwaliła się swoją stylizacją z białą koszulą i oversizową marynarką, ale wszyscy patrzą tylko na te buty!

Do tej pory to Agnieszka Woźniak-Starak słynęła z tego, że wybiera kontrowersyjne buty, a teraz przebiła ją Anna Lewandowska. Zobaczcie!

Lakierowane botki z odkrytymi palcami to dość zaskakująca propozycja w sezonie letnim, kiedy stawiamy na letnie sandałki i klapki. Nie da się ukryć, że masywne buty przyciągają wzrok, podobnie jak stylowa torebka Hermens. Anna Lewandowska wie, że dodatki to klucz do udanej stylizacji i perfekcyjnie ją dopełniają.

Trenerka w ostatnim czasie stawia też na mocniejszy make-up, a internauci sugerują, że Anna Lewandowska powoli przestaje przypominać samą siebie:

- Pięknie, ale tak się Pani zmienia , że trudno Panią poznać

- Duża zamiana u ciebie zaszła na lepsze oczywiście

