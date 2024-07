Kiedy Kinga Rusin została jurorką programu“ You Can Dance", na swoje miejsce- prowadzącej program, zaproponowała kandydayturę Partrycji Kazadi. Jak się okazało 23-latka w nowej roli wypadła doskonale. Takiego obrotu spraw Rusin nie przewidziała. A jednak.

- Dzięki niej taneczny show TVN zyskał nową jakość- powiedział w tygodniku "Na żywo“ jeden z informatorów.

Skąd ta nowa jakość? Bez wątpienia nowa prowadząca ma lepszy kontakt z uczestnikami show, nie ma tremy, świetnie improwizuje i umie dopiekać jury.

Reklama

Kinga Rusin myślała, że będzie miała komu dawać rady, a okazało się, że Kazadi świetnie poradziła sobie z wyzwaniem.

- Rusin miała nadzieję, że będzie dla Patricii kimś w rodzaju guru, że nowicjuszka będzie potrzebowała jej rad – powiedziała w „Na żywo“ osoba pracująca przy produkcji programu.

Tymczasem obserwując Kazadi ma się wrażenie, że do roli prowadzącej "You Can Dance“ została po prostu urodzona.

Reklama

daks