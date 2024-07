Russell Brand to ma życie! Jego żona zrobi wszystko, aby uszczęśliwić swojego ukochanego. Katy z okazji urodzin męża postanowiła sprawić mu wyjątkowy prezent. Piosenkarka zastanawiała się co może dać swojemu mężczyźnie, który widział i doświadczył wszystkiego co mógł na ziemi.

-Lecimy w kosmos!- powiedziała Perry.

Katy postanowiła kupić sobie i Russelowi bilety na rejs w kosmos! Para interesuje się wszystkim co pozaziemskie, dlatego są podekscytowani orbitalną wycieczką. Jak podaje „MTV” lot w Virgin Galactic na taki rejs to koszt mniej więcej 200 tys. dolarów.

Jak widać dla Katy Perry nie ma rzeczy niemożliwych. Ciekawe co wymyśli na kolejne urodziny męża!

