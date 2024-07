Kate Rozz w tym tygodniu z pewnością będzie najgorętszą postacią show-biznesu. Wszystko za sprawą szokujących wyznań Wojciecha Fibaka we "Wprost" na temat swatania Gwizdały z jej pierwszym mężem, oraz szczerego wywiadu, jakiego celebrytka udzieliła w dwutygodniku "Gala". Zobacz: "Przyjaźnimy się z Fibakami"

Rozz w rozmowie opowiedziała pierwszy raz o rozstaniu z Piotrem Adamczykiem, a także zdradziła poruszające kulisy adopcji jej syna, które były dla niej w pewnym sensie walką o szczęście chłopca.

W dwutygodniku Kate wspomina pierwsze spotkanie z chłopcem, a także szereg przeciwności losu, jakie na nią spadły w trakcie starń o adopcje.

- Kilka lat temu mama jak co roku zawiozła prezenty na Boże Narodzenie do domu dziecka. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam Shaantiego - małego chłopca płaczącego na korytarzu. Kiedy zamknęliśmy proces adopcyjny, to był chyba najpiękniejszy dzień w życiu. Oczywiście każdy dzień spędzony razem jest darem, ale to było jak narodziny czegoś wyjątkowego, taka pewność, że już nic nas nie rozłączy.