Rodzina Martyniuków przygotowuje się na kolejne wielkie wydarzenie. Daniel Martyniuk, syn Zenka Martyniuka, oczekuje narodzin swojego drugiego dziecka. Jego obecna partnerka, Faustyna, jest w ciąży, a termin porodu przewidywany jest na lato, choć dokładna data nie została jeszcze ujawniona.

Na pewno latem. A czy to będzie czerwiec, czy lipiec, trudno mi na razie powiedzieć wyznał Zenon Martyniuk w 'Fakcie'

Teraz głos zabrał Zenon Martyniuk i przyznaje, że poprawiły się jego relacje z synem, a on sam nie może się doczekać, kiedy znów zostanie dziadkiem. To wszystko pod nieobecność Danuty Martyniuk, która poleciała na miesiąc do Australii.

Zenek Martyniuk cieszy się, że znów zostanie dziadkiem

Zenek Martyniuk, znany jako król disco polo, wyraził ogromną radość z nadchodzącego powiększenia rodziny. W rozmowie z mediami podkreślił, że płeć dziecka nie ma dla niego znaczenia. Najważniejsze jest, aby wnuk lub wnuczka byli zdrowi. Dodał również, że narodziny dziecka to zawsze wielka radość i ważne wydarzenie w życiu rodziny.

Dla mnie to nie ma znaczenia, czy urodzi się chłopiec, czy dziewczynka. Czy to będzie wnuk, czy wnuczka. Najważniejsze, żeby dziecko było zdrowe, a inne rzeczy są mniej istotne przyznał Zenek Martyniuk w rozmowie z 'Faktem'

Wokalista zna już płeć dziecka? Zenon Martyniuk zaskoczył odpowiedzią:

Na ten temat z nimi nie rozmawiałem. Ale wszystko się wyjaśni w odpowiednim czasie. przyznał otwarcie gwiazdor disco polo

Zenek Martyniuk wspomina też o synu

Co więcej, Zenek Martyniuk zwrócił uwagę na pozytywne zmiany w zachowaniu swojego syna. Przyznał, że Daniel się ustatkował i obecnie mają dobre relacje. To znacząca poprawa w porównaniu do wcześniejszych lat, kiedy to Daniel był bohaterem licznych kontrowersji i skandali medialnych. Jak wiadomo, ostatnio było głośno o nagraniu Daniela Martyniuka, który w mocnych słowach zwrócił się do swoich rodziców. Wygląda na to, że teraz wiele się zmieniło.

To jest wielka radość, bo narodziny dziecka to ważne wydarzenie. Bardzo się cieszę. A teraz mamy z synem dobre relacje, bo Daniel się ustatkował, jest grzeczny i to jest najważniejsze zaskoczył wyznaniem Zenon Martyniuk