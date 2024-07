1 z 6

Kate i William odbywają oficjalną wizytę we Francji. Jest to wydarzenie, bo para książęca po raz pierwszy od tragicznej śmierci księżnej Diany w 1997 roku jest w Paryżu. Z tej okazji zaplanowano sporo wydarzeń z ich udziałem w tym bal w ambasadzie, gdzie Kate zachwyciła kreacją! Księżna włożyła niebieską suknię za 15 tysięcy złotych! Czyjego projektu? Angielskiej projektantki Jenny Packham.

Jej kreacja w niebieskiej, a czasem wpadający w odcień seledynowy, kolarze. Suknia jest bogato zdobiona, co w przypadku księżnej to wręcz modowe szaleństwo. Media już okrzyknęły, że to najlepsza sukienka Middleton od czasu jej ślubu z księciem Williamem.

Zobaczcie w naszej galerii czy zgadzacie się z tą opinią.

