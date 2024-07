1 z 9

Książę William i Księżna Kate przebywają na kilkudniowej wizycie w Paryżu. Wizyta ma na celu zaznaczenie bliskich stosunków między Wielką Brytanią, a Francją, co nabiera szczególnego znaczenia w obliczu kryzysu spowodowanego przez Brexit.

Celem wizyty księcia i księżnej Cambridge jest między innymi inauguracja programu „Sąsiedzi”, mającego zacieśnić stosunki francusko-brytyjskie.

Ale nie tylko Książę William ma obudować tym swój nadszarpnięty wizerunek. Ostatnio książę podpadł żonie i Brytyjczykom. Poddanym tym, że ma zbyt mały wkład w reprezentowaniu dworu, bo kiedy rodzina królewska wzięła udział w Mszy celebrującej Wspólnotę Narodów, on doskonale bawi się w klubie w szwajcarskim otoczeniu ładnych dziewczyn. Wliczono mu, że wziął udział tylko w 13 oficjalnych uroczystościach, a 90 babcia już w 24!

Ostatnie doniesienia co do jego małżeństwa też nie są dobre. Mówiło się o jego zdradzie z seksowną blondynką, a także o tym, że kiedy on się bawi w klubie, Kate opiekuje się sama dziećmi i czuje się samotna. Czy na zdjęciach widać kryzys w związku Williama i Kate?

Zobaczcie naszą galerię z ich wizyty w Paryżu. Dziś ich czeka między innymi mecz w rugby.

Zobacz także: SENSACYJNE doniesienia: Książę William zdradza Kate Middleton z piękną blondynką?! ZDJĘCIA