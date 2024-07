Uczestniczki programu "Żony Hollywood" podbiły serca widzów z Polski. Niestety program dobiegł już końca, ale one wciąż nie dają o sobie zapomnieć. Jedne z nich pojawiły się nawet w poniedziałkowym odcinku "You Can Dance". Zobacz: "Żony Hollywood" w programie You Can Dance. Postawiły na krótkie sukienki

Reklama

Katarzyna Wołejnio, którą widzowie pokochali za szczerość niedawno bawiła się na dużej imprezie w Hollywood. Celebrytka pojawiła się bowiem na premierze filmu "Gorący pości". Na Facebooku pochwaliła się fotkami z imprezy i możemy zobaczyć jak pozuje w czułych objęciach z Sofią Vergarą, kolumbijską modelką. Panie przyjaźnią się od wielu lat i zawsze się wspierają. Ponadto gwiazda pokazała też zdjęcie z Reese Witherspoon, którą wszyscy kojarzą z roli w "Legalnej blondynce".

Jak się bawiła?

Zobacz na Polki.pl: Stylowe Hollywood: 20-letnie gwiazdy na imprezie charytatywnej



Reklama