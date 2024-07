Obecność Katarzyny Warnke i Piotra Stramowskiego na wtorkowej imprezie Party Fashion Night 2022 wywołała duże zainteresowanie dziennikarzy. Gwiazdy przyszły na wydarzenie osobno, co podsyciło podejrzenia. Wreszcie aktorzy rozwiali wątpliwości. Po północy opublikowali oświadczenie, informując o rozstaniu.

Po imprezie Party Fashion Night 2022 Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke ujawnili, że się rozstali. Para przyznała, że decyzja nie była łatwa, ale "konieczna, aby każdy mógł na nowo budować swoje życie". Niedawno zaś aktorka udzieliła wywiadu, w którym zaznaczyła, jak istotna jest komunikacja między partnerami.

Zobacz także: Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke nie są już parą! Jak się poznali? Co mówili o sporej różnicy wieku?

Trzeba grać w otwarte karty, wysłuchać, jeśli partner ma coś do powiedzenia, pochylić się nad tym czule. (...) Ta druga osoba musi mieć do ciebie też zaufanie - powiedziała jeszcze przed rozstaniem na łamach serwisu Pomponik.

Rozmawiając z portalem, Katarzyna Warnke przyznała, że w przeszłości była zdradzana przez jednego z partnerów. Dodała, że nie chodzi o Piotra Stramowskiego. Gwiazda opowiedziała o tym nieprzyjemnym doświadczeniu.

Zdarzyło mi się raz, że oszukiwał mnie chłopak. Nie Piotrek. Do tego stopnia, że sms-ował na wspólnych wakacjach z osobą, z którą już miał romans. Zdarzało mi się sprawdzać [jego telefon] żeby się upewnić, bo byłam w takim dziwnym trybie, że czułam, że to jest prawda... Bardzo tego żałuje, wiem, że nie mogłam się zachować inaczej, to się od razu skończyło (...) Zostaje taki rodzaj skazy w człowieku... Nie polecam - zdradziła.