Przez długi czas błyszczeli na każdej imprezie branżowej. Zachwycali stylizacjami i nie szczędzili sobie czułych gestów. Jednak już od października ubiegłego roku Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski nie są razem. Według najnowszych doniesień mediów już niedługo przestaną być również małżeństwem. Aktorzy, którzy doczekali się córki, unikają publicznego prania brudów i chcą się rozwieść bez komplikacji. Ostatnio Katarzyna Warnke po raz pierwszy otworzyła się na temat rozstania z Piotrem Stramowskim. Gwiazda ujawniła, że nie udało im się zbudować dojrzałego związku. Przyznała, że nigdy nie marzyła o założeniu rodziny.

Katarzyna Warnke o powodach rozpadu małżeństwa: "Dziecko też nas obciążyło bardzo"

Już na początku września Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski mają wziąć rozwód. Podobno aktorzy starają się jak najszybciej dojść do porozumienia przede wszystkim ze względu na dobro czteroletniej córki, Helenki. W rozmowie z Żurnalistą aktorka poruszyła temat rozpadu małżeństwa. Przyznała, że przez długi czas razem z byłym partnerem prowadzili imprezowy styl życia. Gdy podjęli krok w kierunku dojrzałego związku, pojawiły się różnice.

Artur Zawadzki/REPORTER

Rozjechaliśmy się w budowaniu rodziny, dojrzałego związku. Myślę, że dziecko też nas obciążyło bardzo. My prowadziliśmy naprawdę bardzo śmieszne życie. Byliśmy w show-biznesie taką hollywoodzką parą, co sobie totalnie wymyśliliśmy w polskich warunkach i to było mega. [...] Mieliśmy ścisłe grono przyjaciół, z którymi bawiliśmy się "setnie", więc impreza, impreza, impreza, Piotrek siłownia, ja joga, detoks, impreza i tak... To życie było jedną wielką zabawą — powiedziała w podcaście.

Katarzyna Warnke stwierdziła, że para nie była gotowa na stworzenie rodziny. W domowym zaciszu gwiazdy przestały się dogadywać i na światło dzienne wyszły pęknięcia.

Okazało się, że to nie dla nas — dodała.

VIPHOTO/East News

W dalszej części aktorka powiedziała wprost, że założenie rodziny nigdy nie było jej największym marzeniem. Gwiazda wyjaśniła, że było to natomiast bardzo ważne dla Piotra Stramowskiego. Katarzyna Warnke przyznała, że ona musiała poświęcić karierę, a jej były partner utrzymywał dom.

No, a jak inaczej zajść w ciążę? Jak inaczej być w połogu? Nie ma wyjścia. Ktoś musi zarabiać. On niezmieniony w trakcie mojej ciąży i po ciąży, niekarmiący przecież. To on był predestynowany do tego, żeby zarabiać na dom, a ja byłam predestynowana do tego, żeby zajmować się dzieckiem i to maleńkie stworzenie nosić na rękach i nosić — wyjaśniła.

PIOTR FOTEK/REPORTER

Aktorka została mamą w wieku 42 lat. Stwierdziła, że kierowała się przede wszystkim miłością do swojego męża i tak "jego marzenie naturalnie stało się też jej marzeniem".

Ja miałam takie coś, że: "a bo ja wiem...". I tak w tym zostałam i zaszłam w ciążę. To była świadoma decyzja, wiedzieliśmy, co robimy, natomiast we mnie było: "a bo ja wiem..." — przyznała.

Tymczasem były partner aktorki rozpoczął już kolejny etap w swoim życiu. Niedawno Piotr Stramowski pokazał się na premierze filmu z nową partnerką. Ostatnio gwiazdor coraz częściej pokazuje swoją wybrankę.

VIPHOTO/East News