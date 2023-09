Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski po rozstaniu musieli ustalić też podział opieki nad trzyletnią Helenką. Dziewczynka ma spędzać czas z rodzicami po równo: kilka dni z mamą, a potem kilka dni z tatą. Oprócz tego oboje obowiązuje nieco zaskakująca reguła, która zdaniem niektórych internautów może być niewykonalna do spełniania na dłuższą metę. O co chodzi? Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski po rozstaniu zdecydowali się już na podział opieki nad Helenką Rozstanie Katarzyny Warnke i Piotra Stramowskiego było ogromnym zaskoczeniem nie tylko dla fanów aktorskiej pary. Choć o kryzysie w ich związku już od dawno rozpisywały się media, to mało prawdopodobne wydawało się, że ostatecznie para podejmie decyzję o rozstaniu po sześciu latach małżeństwa. Stało się jednak inaczej... W oświadczeniu na temat rozstania gwiazdorska para poinformowała, że nie zamierza zabierać więcej głosu na ten temat. "Super Express" dotarł jednak do informacji na temat podziału opieki nad córką Katarzyny Warnke i Piotra Stramowskiego. Okazuje się, że para miała wybrać naprzemienny model opieki nad Helenką, co w ostatnim czasie jest dość popularnym rozwiązaniem. - Kasia i Piotrek podzielili się opieką po równo. Mała spędza kilka dni z tatą, a później z mamą. Wszystko zostało ustalone tak, by w czasie, gdy Helenka jest u taty, Kasia mogła pracować i odwrotnie – możemy przeczytać na łamach tabloidu. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Kasia Warnke (@kasiawarnke) Zobacz także: Katarzyna Warnke została zdradzona: "Nie...