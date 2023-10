Katarzyna Warnke jakiś czas temu rozstała się z byłym mężem Piotrem Stramowskim. Parę dni temu wstawiła zdjęcie u boku przystojnego mężczyzny. Fani zaczęli zastanawiać się, czy to nowa miłość. Aktorka szczerze odpowiedziała, kim jest szatyn leżący z nią na plaży.

Katarzyna Warnke pokazała zdjęcie z przystojnym mężczyzną

Katarzyna Warnke po rozstaniu z Piotrem została zapytana przez Żurnalistę, jaki był powód. Odpowiedziała, że rozjechali się w budowaniu rodziny i dojrzałego związku. Wyznała również, że nigdy nie marzyła o zakładaniu rodziny, było to natomiast marzenie Stramowskiego.

Tym razem znowu zrobiło się głośno o Kasi, ponieważ wstawiła intrygujące zdjęcie u boku tajemniczego mężczyzny. Jest on bardzo przystojny i szeroko uśmiecha się do kobiety. Aktorka ma na sobie tylko bikini i okulary przeciwsłoneczne. Pozują do wspólnego selfie na plaży w Gdańsku. Zdjęcie zostało podpisane: "Golden Hour".

Pod fotografią pojawiło się wiele komentarzy. Fani zaczęli życzyć szczęścia i pytać, czy to nowa miłość. Kasia postanowiła odpowiedzieć na część wpisów. Jedna z internautek napisała, że mężczyzna jest "hot" i że ma szczęście.

Jest hot o jest zajęty. Ale nie przeze mnie - odpowiedziała Warnke.

Inna użytkowniczka Instagrama dodała, że facet ma szczęście.

To mój przyjaciel od dawna. Przystojny i w szczęśliwym związku - skomentowała Katarzyna Warnke.

Intrygujący mężczyzna ze zdjęcia to Cezary Koziel. Tak jak wyznała Kasia to jej przyjaciel od lat. Wielu fanów zapewne było zaskoczonych, że nie jest to nowa miłość aktorki. Inni się ucieszyli, ale jak wiadomo przyjaźni nie może zastąpić nic.

