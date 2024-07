Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski w nocy, po udziale na Party Fashion Night, ogłosili swoje rozstanie. Para zdecydowała się na krótki komunikat, w którym informują, że wspólnie podjęli decyzję o rozstaniu. Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski dodają, że decyzja była trudna, ale teraz każde z nich na nowo chce "budować swoje życie"...

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski oficjalnie ogłosili rozstanie!

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski byli małżeństwem przez ponad sześć lat, a pobrali się w 2016 roku. We wrześniu 2019 roku doczekali się narodzin córeczki, która otrzymała piękne imię Helena, tak popularne ostatnio wśród gwiazd. Aktorską parę dzieliło 10 lat różnicy, ale nie było to dla nich przeszkodą. 11 października Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski pojawili się na tej samej imprezie Party Fashion Night, ale nie pozowali wspólnie do zdjęć. Tego samego dnia w późnych godzinach nocnych na ich profilach pojawiło się oświadczenie o rozstaniu. Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski nie są już razem!

Z przykrością pragniemy poinformować, że wspólnie podjęliśmy decyzję o rozstaniu. Była to decyzja trudna, lecz konieczna, aby każdy z nas mógł na nowo budować swoje życie. W trosce o dobro naszej Córki, która jest dla nas najwyższym priorytetem, prosimy o poszanowanie naszej prywatności

Aktorska para w oświadczeniu informuje też, że to jedyny komentarz w sprawie ich rozstania i wygląda na to, że Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski chcą uniknąć medialnej burzy i publicznych kłótni, które ostatnio są na porządku dziennym, jeśli chodzi o inne głośne rozstania gwiazd.

Jednocześnie informujemy, że jest to nasz jedyny komentarz w tej sprawie. Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski

Gwiazdy i fani pary pospieszyli w komentarzach ze słowami wsparcia. Wśród nich nie zabrakło też Maffashion, która sama ma za sobą głośne rozstanie z Sebastianem Fabijańskim.

- Idźcie dalej ???????? Dużo dobrego dla Was! - pisze Maffashion - Zawsze szkoda :/ idźcie dalej w miłości ???? - dodaje Natalia Siwiec - Jesteś świetną babką ważne żeby to wszystko miało sens i dało wam rozwijać własne skrzydła ???? - Mega niedowierzanie i straszna szkoda. Życzę dużo siły i powodzenia.

Ostatnie wspólne zdjęcie pary pojawiło się na Instagramie aktorki 9 czerwca. Kilka dni potem aktorka opublikowała zdjęcie Piotra Stramowskiego i złożyła życzenia z okazji Dnia Ojca. Teraz oboje wydali oświadczenie o zakończeniu i związku.

