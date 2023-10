W październiku ubiegłego roku Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski ujawnili, że się rozstali. Para aktorów wydała oświadczenie, w którym potwierdziła, że zakończyła relację. Gwiazdy nadal pozostają małżeństwem, ale — jak donoszą media — już niedługo. Artyści mają wziąć rozwód we wrześniu. Podano nawet konkretną datę. Jak wyglądało ustalanie szczegółów? Dla dobra córki oboje chcieli uniknąć konfliktów.

Według najnowszych ustaleń mediów Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski mają rozwieść się 4 września. Sprawa ma rozpocząć się o godzinie 8:30. Podobno aktorzy nie przewidują, że proces będzie się przeciągał. Oboje dołożyli starań, by wszystko przebiegło sprawnie. Potwierdził to Stramowski w programie "Kanapa Kanapa w Multikinie".

Rozmawiamy z Kasią. Prowadzimy sprawy rozwodowe, gładko nam to idzie. Mam nadzieję, że tak zostanie — zdradził.

Zgodnie z ustaleniami "Super Expressu" małżeństwo Piotra Stramowskiego i Katarzyny Warnke ma zostać rozwiązane już na pierwszej sprawie rozwodowej. Gwiazdor wyprowadził się z mieszkania na warszawskiej Starej Ochocie. Od rozstania aktorzy dzielą się obowiązkami przy opiece nad córką, czteroletnią Helenką.

Podobno artyści uzgodnili, że żadne z nich nie będzie płaciło alimentów, ponieważ oboje mają taki sam wkład finansowy w wychowywanie dziecka. Gwiazdy miały także wprowadzić zakaz zatrudniania niani. Aktorzy kierują się przede wszystkim dobrem Helenki i żadne skandale ani medialne konflikty nie wchodzą w grę.

Helenka to ich oczko w głowie. Nie chcą, by ich dzieckiem zajmowała się obca osoba, dlatego dostosowują swoje plany zawodowe tak, by któreś z nich zawsze przy niej było. Naprawdę dobrze się dogadują. Tu nie ma mowy o skandalu i praniu brudów — czytamy w tabloidzie.