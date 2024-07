Rozstanie tej dwójki jest o wielkim zaskoczeniem w świecie show-biznesu. Po 6 latach wspólnego małżeństwa Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski wydali oświadczenie, w którym poinformowali o zakończeniu swojej relacji. Pamiętacie, jak się rozpoczęła? Gdzie się poznali? Czy od razu zaiskrzyło? Oto historia miłości Piotra i Katarzyny!

Historia miłości Piotra Stramowskiego i Katarzyny Warnke

Nic na to nie wskazywało. Jednak miłosna historia Piotra Stramowskiego i Katarzyny Warnke dobiegła końca. Aktorska para poznała się w 2014 roku. To właśnie wtedy oboje postanowili wziąć udział w castingu do niezależnego filmu, w reżyserii Konrada Aksinowicza, "W spirali". Na planie filmowym wcielili się w małżeństwo, które przeżywa poważny kryzys. Wówczas oboje na tyle wczuli się w grane role, że uczucie pomiędzy tą dwójką pojawiło się także w życiu prywatnym. Wówczas aktorka nie ukrywała, że Piotr Stramowski zrobił na niej ogromne wrażenie:

- Miałam jakieś brzydkie myśli, bo Piotrek był niezwykle efektowny. Jak weszłam do sali, w której mieliśmy próbować, to podał mi rękę z niezwykłą pewnością siebie. To, w zestawieniu z tym, jak wygląda, wydało mi się podejrzane. Zdjął koszulkę, a był już dobrze zbudowany. Pomyślałam: wszystko wiem już o tym facecie. Ale gdy wyszliśmy, zobaczyłam ciepłego, nieśmiałego faceta" – przyznała wówczas Katarzyna Warnke, udzielając wywiadu w "Kulisach sławy".

Również w "Kulisach Sławy", aktor wyznał, że od samego początku czuł się zauroczony piękną blondynką:

- Przyszedłem na casting, gdzie mieliśmy zagrać intymną scenę. Już wtedy coś zaskoczyło, może bardziej mi. Mieliśmy zagrać kłótnię, a ja byłem tak zauroczony, jak na pierwszej randce - wspominał.

Po nagraniach do filmu "W spirali", Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke tworzyli już związek, jednak jeszcze próbowali ukrywać to przed światem. Pomimo faktu, że praca na planie była wymagającą lekcją, prawdziwa szkoła życia czekała ich poza planem, kiedy każde z nich wróciło do normalności. Wówczas okazało się, że są dla siebie obcy:

- Nagle poczuliśmy, że jest dziwnie. Dziwnie i obco. Że my się właściwie nie znamy. Odważyłam się powiedzieć to Piotrkowi, a on szybko odpowiedział, że czuje dokładnie to samo. (...) Przy tym stole nie było Krzysztofa i Agnes, tylko my. Teraz rozumiem te melodramatyczne historie z Hollywood o wybuchu wielkiej miłości na planie filmowym, która umiera, kiedy kończy się film. To jest tragedia, kiedy człowiek temu ulega. Myśmy nie ulegli" – zdradziła Katarzyna Warnke w "Vivie!".

Szybko jednak okazało się, że para nadaje na tych samych falach i nawet dzieląca ich różnica wieku (Piotr jest młodszy od Kasi o 10 lat), szeroko komentowana przez internautów, nie była w stanie niczego zepsuć:

Nigdy nie myślałem i wciąż nie potrafię myśleć o Kasi jak o starszej kobiecie. Po prostu tego nie widzę i nie jest to kwestia moich głębokich uczuć do niej, tylko jej wrażliwości, spontaniczności i świeżości" – mówił Stramowski w rozmowie z "Vivą!"

W czasie trwania związku Piotr Stramowski kilkakrotnie podjął próbę oświadczyn. Po wielu odmowach, w 2016 r., aktorka ostatecznie powiedziała "tak". Wydarzenie to miało miejsce nad polskim morzem, w Juracie. Tego samego roku para się pobrała, urządzając kameralną uroczystość weselną. W 2019 r. Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski zostali rodzicami Helenki.

Pomimo faktu, że dziecko wywróciło ich świat do góry nogami, para nieustannie podkreślała, że receptą na ich udany związek jest przestrzeń, jaką rezerwują tylko dla siebie. Nie ukrywali także, że traktują się partnersko, a w ich relacji nie brakuje romantycznych gestów. Małżeństwo wydawało się zgodne, para zawsze wyrażała się o sobie z należytym szacunkiem, a w mediach na próżno szukać informacji o ich domniemanych kryzysach. Tym bardziej więc wiadomość o rozstaniu, która obiegła świat 12 października, była wielkim zaskoczeniem. Jesteśmy jednak przekonani, że zarówno dla Katarzyny Warnke, jak i dla Piotra Stramowskiego rodzina pozostanie najważniejsza.

