Katarzyna Warnke zdradziła szczegóły ślubu z Piotrem Stramowskim! Piękna aktorka we wtorkowy wieczór pojawiła się na premierze serialu "Na noże", w którym jedną z głównych ról zagrał jej ukochany, a ona wystąpiła tam gościnnie. Na czerwonym dywanie Katarzyna Warnke była rozchwytywana, podobnie jak pozostali aktorzy wcielający się w główne postacie. W rozmowie z Party.pl gwiazda zdradziła, jak wyglądał jej ślub z Piotrem Stramowskim:

Staraliśmy się, aby uczestniczące w tym ślubie osoby czuły, że jest to niezwykła impreza, ale nasza. Że mamy się wszyscy dobrze czuć, bez pompy. Pięknie była ta przestrzeń zaaranżowana, był długi stół z białym obrusem, była łąka, pergola, w oddali jezioro. Po prostu takie wiejskie warunki z ładnym towarzystwem, które się poprzebierało w smokingi i suknie. Nie miało się co zepsuć, bo to ludzie tworzą ten klimat.