Katarzyna Warnke komentuje nowy związek Piotra Stramowskiego: "Jest dużo trudnych emocji"

Wszystko wskazuje na to, że serce Piotra Stramowskiego, który miesiąc temu został singlem, jest już zajęte. Jak podają media, w życiu przystojnego aktora pojawiła się nowa kobieta, a para została zdążyła nawet zostać przyłapana przez fotoreporterów? Z kim spotyka się Piotr Stramowski po rozstaniu z Katarzyną Warnke? Piortr Stramowski ma nową partnerkę? Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke rozstali się po sześciu latach małżeństwa. 12 października aktorska para zamieściła w swoich mediach społecznościowych krótkie oświadczenie i podkreśliła, że będzie to jedyny komentarz w sprawie końca ich relacji. Od tego czasu Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski - jak sami przyznali - zaczęli budować swoje życie osobno. Teraz okazało się, że przy boku słynnego aktora pojawiła się nowa kobieta. Jak podaje Pudelek.pl, Piotr Stramowski spotyka się z Natalią Krakowską - blond pięknością, która była związana z branżą filmową, lecz porzuciła karierę scenografki na rzecz zostania neuromentorką i specjalistką w zakresie "neurowellness" i "neuromagic". Co więcej parą już zainteresowali się fotoreporterzy. Paparazzi przyłapali Piotra Stramowskiego i kobietę podczas stołowania się w jednym z kebabów. Dodatkowo, ta dwójka może znać się z przeszłości! Znany aktor i scenografka mieli szansę poznać się na planie filmu "Figter", przy którym oboje pracowali. Zobacz także: Katarzyna Warnke została zdradzona: "Nie polecam" Zobacz także: Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski podzielili się opieką nad córką. Jeden z zakazów może zaskoczyć Jak informuje Pudelek.pl, para spędza ze sobą naprawdę sporo czasu. Według informacji podanych przez portal, Piotr Stramowski został zauważony również na tym, jak odprowadza córkę do przedszkola, następnie odbiera Natalię i oboje...