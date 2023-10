Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski rozstali się nagle i wywołali tym niemałe poruszenie w mediach. Po roku od wydania w tej sprawie oficjalnego oświadczenia odbyła się sprawa rozwodowa. Na sali rozpraw miało dojść do zaskakującej sytuacji.

Piotr Stramowski i Kasia Warnke już po rozwodzie

Poznali się na planie filmu "W spirali" i od razu zbliżyli się do siebie. Uczucie zaczęło rozkwitać, aż w końcu w 2016 roku Kasia Warnke i młodszy od niej o 10 lat Piotr Stramowski powiedzieli sobie "tak". Dla niej było to drugie małżeństwo, ale wyglądało na to, że tym razem odnalazła szczęście w miłości.

W 2019 roku powitali na świecie córeczkę, której prywatności bacznie jednak strzegą. Przez dłuższy czas nic nie wskazywało na to, by w ich małżeństwie nie działo się najlepiej. Tymczasem w nocy z 11 na 12 października 2022 roku oboje poinformowali o rozstaniu. W mediach zapanował szum, a aktorka błyskawicznie złożyła papiery rozwodowe. Na sprawę przyszło im jednak trochę poczekać.

Początkowo rozprawa miała odbyć się 4 września tego roku, ale w ostatniej chwili została odwołana, a media obiegły plotki, że Kasia Warnke i Piotr Stramowski jednak się nie rozwodzą. Szybko przekonaliśmy się, że żadne z nich nie zmieniło decyzji, a sprawa w końcu doczekała się finału.

Ex małżonkowie ponownie stawili się w sądzie 16 października o godzinie 8;30. Jak przekazał Fakt, wyrok zapadł już po zaledwie 20 minutach, a Kasia i Piotr dostali rozwód. Informację tę miał potwierdzić serwisowi prawnik aktora.

Po rozprawie oboje prędko opuścili sąd i każde poszło w swoją stronę z wyraźnym zadowoleniem. Warto jednak wspomnieć, że mimo niespodziewanego rozstania Kasia i Piotr podtrzymują, że nie żywią do siebie urazy i udaje im się pozostać w pozytywnych relacjach.

