Plotki o ciąży Katarzyny Warnke krążyły w mediach od dobrych kilku tygodni. Jednak aktorka i jej mąż, Piotr Stramowski , konsekwentnie im zaprzeczali. W końcu aktorskie małżeństwo postanowiło ogłosić tę radosną nowinę. Trzeba przyznać, że zrobili to w wyjątkowo spektakularny sposób. Teraz Katarzyna Warnke nie ma zamiaru ukrywać już swoich ciążowych krągłości. Na premierze nowego filmu "Fighter" , gdzie jej mąż zagrał główną rolę, z chęcią pozowała do zdjęć. Zobaczcie, jak wygląda! Ciąża jej służy? Ciężarna Katarzyna Warnke na premierze filmu "Fighter" Katarzyna Warnke nie ukrywa już swojej ciąży. Na wspomnianej premierze z chęcią pozowała do zdjęć nie tylko ze swoim mężem, ale również sama. Kasia Warnke wyglądała na bardzo szczęśliwą. Miała na sobie czarną, luźną sukienkę, w której brzuszek gwiazdy stał się jeszcze bardziej widoczny. Na razie nie wiadomo, czy Kasia urodzi chłopca czy dziewczynkę. Warnke do tej pory bardzo mało mówiła o swoim błogosławionym stanie. Jednak sposób, w jaki ogłosiła ciążę, z pewnością zostanie zapamiętany na długo. Przypomnijmy, że Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski pojawili się podczas pokazu nowej kolekcji duetu MMC. Gwiazdorska para w kulminacyjnym momencie imprezy wyszła na wybieg, aby zaprezentować wszystkim sporych rozmiarów brzuszek aktorki. Dla podkreślenia efektu Kasia Warnke miała na sobie dwuczęściowy komplet, który odsłonił jej ciało. Zobacz także: Katarzyna Warnke zaprzeczała, że jest w ciąży, teraz pokazała brzuch! "Jak pani wierzyć"? Odpowiedziała! Okazuje się, że nie wszystkim spodobał się ten sposób ogłaszania ciąży. Sceptycznie podeszła do tego Joanna Krupa , która również już niedługo przywita na świecie swoje pierwsze dziecko....