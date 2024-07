Ostatnio Katarzyna Warnke otworzyła się na temat rozstania z Piotrem Stramowskim. Para potwierdziła zakończenie małżeństwa w październiku ubiegłego roku. Gwiazdy zachowały się z klasą i wszystko wskazywało na to, że nie są zainteresowane praniem brudów na forum. Aktorzy podobno szybko doszli do porozumienia w kwestii rozwodu. W ciągu ostatnich tygodni Katarzyna Warnke udzieliła kilku obszernych wywiadów, które odbiły się szerokim echem w mediach. Aktor opublikował wymowne nagranie i pojawiły się spekulacje, że wywiady byłej żony przestały się podobać Piotrowi Stramowskiemu. Gwiazdor zabrał głos!

Pod koniec lipca Katarzyna Warnke opowiedziała o rozstaniu z Piotrem Stramowskim w podcaście Żurnalisty. Aktorka po raz pierwszy opowiedziała o tym, jak jej relacja z mężem zaczęła się zmieniać. Później pojawiła się w programie "Mamy tak samo" Natalii Hołowni i Martyny Wyrzykowskiej. Gwiazda przyznała, że problemy w związku pojawiły się jeszcze przed tym, jak na świat przyszła jej córka Helena.

Nie zaczęło się od Heleny. Zaczęło się od wejścia w tryb "na serio". Pochodzimy z bardzo różnych domów. Moi rodzice to były dwa wolne duchy, nie trzymali się siebie kurczowo, był spokój, każdy miał swoją przestrzeń, jak ktoś spał, to inni chodzili na paluszkach, jak ktoś się wyciszał, to było oczywiste, że nie wchodzi mu się w to z butami — powiedziała.