Piotr Stramowski po rozstaniu z Katarzyną Warnke układa sobie życie u boku nowej partnerki. Aktor nie ukrywa, że z byłą żoną darzą się szacunkiem i po rozstaniu naprawdę dobrze się dogadują, również dla dobra ich córki. Ostatnio Katarzyna Warnke przerobiła tatuaż, który było symbolem ich miłości. Piotr Stramowski planuje taki sam krok?

Piotr Stramowski w rozmowie w reporterem Party.pl skomentował nowy tatuaż Katarzyny Warnke, który powstał w miejscu tatuażu symbolizującego ich uczucie.

- Ważne są momenty, kiedy to się zrobiło, ten moment zostaje na zawsze, on zawsze będzie coś znaczył. Czy coś jest fizycznie czy nie, to nie do końca ma znaczenie. Nie chce tutaj oceniać... - powiedział wprost Piotr Stramowski.