O rozstaniu Katarzyny Warnke i Piotra Stramowskiego dowiedzieliśmy się już w październiku ubiegłego roku. Para nie wypowiadała się publicznie na temat rozpadu małżeństwa. Dopiero niedawno na temat zakończenia związku otworzyła się aktorka, która udzieliła kilku obszernych wywiadów. Opowiedziała m.in. o powodach rozstania oraz tym, jak zmieniło się jej życie po porodzie. Teraz opublikowała w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie z byłym partnerem i wystosowała apel do internautów.

Ostatnio Katarzyna Warnke zaczęła mówić o rozstaniu z Piotrem Stramowskim. Goszcząc w podcaście "Mamy tak samo" Natalii Hołowni i Martyny Wyrzykowskiej, aktorka opowiedziała o różnicach w charakterach oraz zaznaczyła, że problemy w jej małżeństwie pojawiły się już przed przyjściem na świat jej córki Heleny. Po wywiadzie Piotr Stramowski opublikowała na swoim profilu nagranie z wymownym przesłaniem, które internauci odebrali jako szpilkę wbitą byłej partnerce.

Teraz Katarzyna Warnke postanowiła podzielić się wspólnym zdjęciem z Piotrem Stramowskim i stanąć w obronie aktora, który formalnie nadal jest jej mężem. Gwiazda zaznaczyła, że szanuje byłego partnera i ma o nim dobre zdanie.

Pod wpisem jeden z internautów zarzucił Katarzynie Warnke, że artystka nie powinna mówić publicznie o swoim prywatnym życiu i stwierdził, że kreuje się na osobę z klasą. Aktorka dała jasno do zrozumienia, że jeśli będzie miała problem z byłym partnerem i będzie chciała opowiedzieć o tym na forum, to nie będzie się wahała.

Jak coś do mojego byłego będę miała i będę chciała to ogłosić publicznie, to to zrobię. Nie potrzebuję do tego fałszywych przyjaciół i fałszywych dziennikarzy. Jesteśmy osobami publicznymi i naturalne jest to, że chcemy kształtować swój wizerunek — napisała Warnke.