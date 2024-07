Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski planują ślub! Para poznała się zaledwie rok temu, niedawno się zaręczyli i już marzą o weselu. Wybrali bardzo bliski termin. Jak podaje "Fakt", Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski mają stanąć na ślubnym kobiercu już we wrześniu!

Reklama

Dwa i pół miesiąca to bardzo krótki czas na organizację ślubu i wesela. A może zakochani marzą jedynie o skromnej, kameralnej uroczystości, która nie wymaga dużych przygotowań? Jedno jest pewne, Kasia Warnke będzie zjawiskową panną młodą! Gwieździe podobno bardzo zależy, by wyjść za mąż jeszcze przed czterdziestką. Między narzeczonymi jest spora różnica wieku, bo aż 10 lat! Katarzyna Warnke ma 39, a jej ukochany - 29. Nie przeszkadza im to jednak tworzyć pięknej pary. I być może po ślubie, ich rodzina się powiększy.

Uważa, że to ostatni dzwonek. Piotrek mógłby czekać, bo jest od niej o 10 lat młodszy, ale zegar biologiczny dla kobiet jest bezlitosny. Chciałaby, żeby po ślubie od razu postarali się o dziecko - czytamy na łamach "Faktu".

Trzymamy kciuki za tę gorącą parę. To będzie cudowny ślub!

Zobacz też: Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski o miłości jak z filmu, różnicy wieku i... temperamentów.

Zobacz także

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski wezmą ślub już we wrześniu. Gratulujemy!

Piękna aktorka i przystojny aktor to obecnie jedna z najgorętszych par w show-biznesie!

ONS

Reklama

Kasia będzie piękną panną młodą! Już nie możemy się doczekać zdjęć z uroczystości.