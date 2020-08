Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski w 2016 roku wzięli ślub, a we wrześniu 2019 roku powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Para długo trzymała w sekrecie płeć dziecka i zdecydowali, że nie będą publikować zdjęć córki w mediach społecznościowych. W jednym z wywiadów aktorka wprost powiedziała, że „nie chce kręcić lodów na dziecku„ i konsekwentnie trzyma się tej decyzji. W sieci zobaczymy zdjęcia pary ze spacerów, ale twarz dziecka nigdy nie jest widoczna.

Teraz podczas jednego z wywiadów, gwiazda zdradziła imię córeczki, opowiadając o swoich relacjach z mężem po narodzinach dziecka. To dosyć popularne imię w ostatnich latach! Swoje córki nazwali tak m.in. Olga Frycz, Piotr Rubik czy Justyna Steczkowska.

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski udzielili wywiadu na kanale Pauliny Mikuły "Mówiąc Inaczej". Para rozmawiała między innymi o tym, jak zmieniło się ich życie po narodzinach córeczki. W pewnym momencie aktorka powiedziała o córce Helenka i tym samym zdradziła, jakie imię wybrali dla dziecka:

Był taki moment, że się sprowadziliśmy do tego „podaj pieluchę” (…) Ale udało nam się. Helenka szła spać i natychmiast było zbieranie zabawek i wszystkiego, co mogło przypomnieć o dziecku i zapalanie świeczek: teraz jest czas dla nas, była ta przestrzeń dla nas. (...) Jest Helenka, jesteśmy my razem. – powiedziała szczerze Kasia Warnke.