Dawno nieobecna na okładkach Katarzyna Skrzynecka powraca. Tym razem piękna prezenterka zapozowała dla "Gali", a razem z nią... Piotr Gąsowski. To dość niespodziewana sesja, bowiem jeden z najpopularniejszych duetów w Polsce dotychczas nigdy nie zgodził się na wspólne zwierzenia dotyczące współpracy i przeszłości zawodowej.

W "Gali" przyjaciele zdradzają swoje pikantne sekrety i wspominają momenty, które wspólnie przeżyli w hitowym "Tańcu z gwiazdami". Oznacza to, że czeka na nas sporo interesujących kąsków. Co ciekawe, Kasia i Piotr jesienią poprowadzą razem "Polski turniej wypieków", z którego to Skrzynecka wygryzła Martę Grycan. Stąd też słodka sesja.

Może we wspólnym wywiadzie zdradzą co nieco na temat przygotowywanej przez TVN kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami"?

