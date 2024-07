Katarzyna Nosowska jest jedną z najwybitniejszych polskich wokalistek i autorek tekstów. Ostatnio mówiło się o tym, że gwiazda pod wpływem Kayah zaczęła zmieniać swój wizerunek, a nawet flirtować z show-biznesem. W końcu po namowie Kuby Wojewódzkiego zgodziła się wystąpić w "X-Factorze" w roli eksperta doradzającego w etapie domów jurorskich.

Okazuje się, że przed wokalistką już wkrótce nastąpi nowe wyzwanie zawodowe. Nosowska zagra bowiem w sztuce teatralnej w Teatrze Imka Tomasza Karolaka. O tym niezwykłym przedsięwzięciu opowiedział sam dyrektor w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".

- Rzeczywiście prowadzimy rozmowy i szykujemy się do co-produkcji teatralnej: Teatr Imka z Teatrem Polskim w Bydgoszczy. Reżyseruje Maja Kleczewska i w głównej roli ma występować pani Katarzyna Nosowska. Jestem z tego bardzo zadowolony. Ja jestem zaszczycony. To będzie według Jelinek. To będzie tekst konkretny, teatralny. Będzie prawdziwa robota teatralna, bez taryfy ulgowej. W marcu ma się odbyć ta premiera - powiedział Tomasz Karolak.