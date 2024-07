Od momentu, gdy Doda opublikowała trailer teledysku do "Electrode" i zapowiedziała, że jest "pierwszą artystką na świecie", która zrealizowała podwodny klip i wcieliła się w rolę syreny, w sieci zawrzało. Wielu oskarżało gwiazdę, że kopiuje Lady Gagę, ale ta udowodniła, że mijają się oni z prawdą. Przypomnijmy: Doda skopiowała Gagę? Wiemy jak jest naprawdę

Głos w tej sprawie zabrała Katarzyna Konieczko - uznana polska projektantka i stylistka, która 3 lata temu współpracowała Dodą. Przywołuje ona sytuację sprzed dwóch lat, gdy to styliści i ekipa Lady Gagi zwróciła się do niej z zapytaniem o kostium, w którym wcześniej występowała... Doda.

Do klipu "You and I" Lady Gagi asystent Nicoli Formichettiego w pierwszym mailu ze zdjęciami strojów, które chcą, wysłał mi zdjęcie stroju, który Doda miała na sobie w intro do trasy koncertowej - napisała na Facebooku pod jednym z postów dotyczących sprawy domniemanego kopiowania Gagi przez Dodę.