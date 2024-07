Doda kilka dni temu na Facebooku oznajmiła, że szykuje dla fanów niespodziankę w postaci nowego singla na wiosnę. Okazuje się, że do piosenki "Electrode" powstał także teledysk, który zamyka tym samym promocję albumu "7 pokus głównych". Klimatyczny utwór od początku typowany był przez fanów piosenkarki na singiel. Zobacz: "Pierwsza na świecie wystąpiłam z ogonem syreny"

W zapowiedzi klipu Doda prezentuje się nam jako syrena z bardzo realistycznym ogonem. Zdjęcia do klipu kręcono pod wodą, co z pewnością nie należało do najłatwiejszych.

Teledysk zapowiada się jako produkcja na wysokim poziomie. Z niecierpliwością czekamy na premierę, która już za kilka dni. Polecamy także remix do utworu - posłuchaj.

Doda jako syrena: