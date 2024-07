Media często zarzucają Dodzie kopiowanie pomysłów od zagranicznych artystów. Czy tak jest? Tego nie wiemy, ale na pewno bardzo często również pomysły Dody dublują się chwilę później wśród największych gwiazd. Zobacz: Madonna skopiowała pomysły Dody? Na pozór wydaje się nie możliwe żeby np. Rihanna czy Jennifer Lopez śledziły polskie media i stylizacje rodzimych gwiazd, zwłaszcza że na warszawskich imprezach rzadko czuć powiew światowego looku tak jak w Londynie czy Berlinie. Tymczasem zaskoczymy was (i siebie też), bo właśnie okazało się, że stylizacje Dody kilka razy zainspirowały także zagranicznych stylistów.

O sprawie poinformowała na swoim Facebooku stylistka, Katarzyna Konieczka, której gorsety nosiła Doda. Głównie w programie "Tylko nas dwoje", gdzie Rabczewska zasiadła w jury.

- Jeśli fani Dody potrafią jej tak pięknie bronić a pewnie jest ich tu kilku to może wyślę Dodzie screena maila od stylistów Jennifer Lopez i Rihanny z jej zdjęciami i prośbą czy mogłabym zrobić dla nich taki gorset jak ma ta dziewczyna z zdjęciach (ten czarny z naramiennikami z włosów z polsatowskiego show). Na pewno było by jej miło, tak myślę, z drugiej strony to znowu akcja w stylu jakiej robić nie powinnam bo przecież obiecałam że już nigdy nie ujawnię tego typu korespondencji.