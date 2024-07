1 z 6

Kasia Kępka do tej pory była kojarzona jako sympatyczna prezenterka stacji VIVA Polska. Dziennikarka przez długi czas nie przywiązywała uwagi do swojego wizerunku. Tandetne kreacje były dla niej codziennością. Kępka jednak postanowiła wziąć się za siebie. Jej metamorfoza na przestrzeni kilku ostatnich lat robi wrażenie. Przypomnijmy: Co za metamorfoza! Kasia Kępka zmieniła się seksbombę

Wczoraj w Warszawie odbył się pokaz najnowszej kolekcji duetu Paprocki & Brzozowski, na którym nie zabrakło wielu gwiazd. Jedną z nich była Katarzyna Kępka. Prezenterka od dawna intensywnie pracuje nad swoją figurą, a swoje sposoby na szybkie zrzucenie zbędnych kilogramów chce zaprezentować w szkole, którą ma zamiar otworzyć razem z koleżanką. Doskonałą sylwetką od jakiegoś czasu chwali się na salonach. Choć zazwyczaj w swoich stylizacjach eksponuje swój płaski brzuch, na wczorajszym pokazie mody postawiła na klasykę. W długiej, czarnej sukni zaprezentowała się bardzo elegancko.

A jak wam podoba się Kasia w takiej wersji?