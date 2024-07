Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski od wielu lat prowadzili wspólnie "Szkło kontaktowe" w TVN24. Grzegorz był związany ze stacją od 16 lat, a Kasia od 5. We wtorek wieczorem prowadzący pożegnali się z widzami na antenie TVN24, jednak z telewizji nie znikają na stałe. Uwielbiany duet już niedługo pojawi się wspólnie, jednak na innej antenie.

Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski przez wiele lat prowadzili "Szkło kontaktowe" i poranki w Radiu Nowy Świat, a także autorski podcast "Bardzo Bardzo Serio". Dziennikarze wydali również wspólnie książkę "Siedem życzeń. Rozmowy o źródłach nadziei". Niespodziewanie, 16 lipca, poinformowali, że ich przygoda ze stacją TVN dobiegła końca i pożegnali się z widzami.

Ponadto, na swoim Instagramie dodała: