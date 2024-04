Choć Grzegorz Markowski nie jest zbyt aktywny w mediach społecznościowych i nie ma w zwyczaju brylować na show-biznesowych imprezach, od lat cieszy się ogromną popularnością. Mimo to o jego życiu prywatnym wiadomo stosunkowo niewiele, zatem nic dziwnego, że mnóstwo osób do dziś nie ma pojęcia, że ten został ojcem jako jeszcze nastolatek! Co wiadomo o jego synu?

Grzegorz Markowski został ojcem w wieku 15 lat! Co wiemy o jego synu?

Już od wielu lat Grzegorz Markowski uchodzi za jednego z popularniejszych polskich wokalistów. Jako frontman grupy Perfect zyskał ogromne uznanie w oczach rzeszy Polaków, którzy do dziś mu kibicują. W ślad za nim poszła również jego córka, Patrycja Markowska, która dziś także jest cenioną wokalistką!

O ile jednak o życiu prywatnym Patrycji wiadomo całkiem sporo, tak o życiu jej taty, raczej niewiele. Ten bowiem nie ma w zwyczaju udzielać wywiadów, brylować na czerwonym dywanie czy być aktywnym w sieci. Do fanów docierają więc niewielkie urywki i to sporadycznie. Nic zatem dziwnego, że wielu jego sympatyków wciąż nie ma pojęcia, że Grzegorz Markowski, oprócz córki, ma jeszcze syna! Patrycja przyszła na świat, gdy wokalista miał 26 lat, natomiast syn, Piotr, gdy miał tylko 15!

Grzegorz Markowski East News

Po raz pierwszy informacje na ten temat pojawiły się w 2006 roku. Sam artysta w jednym z wywiadów przyznał, że nie widział w tym powodu do dumy, ponieważ z mamą Piotra rozstał się jeszcze, gdy była w ciąży!

Nigdy tego nie ukrywałem przed bliskimi, ale też i nie było powodu do dumy, bo z mamą Piotra byłem bardzo krótko. W tamtych młodzieńczych czasach wynikł z tej znajomości całkiem spory skandal. Proszę mi wierzyć, nic się nie dało zrobić, by mój związek z mamą Piotra mógł przetrwać. Nie kochałem jej… Bo czy w wieku 15 lat można mówić o prawdziwej miłości? - mówił swego czasu.

Co zatem wiadomo o Piotrze? Mężczyzna nie pojawia się w show-biznesie i nie jest zbyt aktywny w mediach społecznościowych. Kilka lat temu Super Expressowi udało się z nim skontaktować, a wtedy ten przyznał, że raczej nie utrzymuje kontaktu z ojcem. Serwisowi udało się także ustalić, że mężczyzna ma pracować na stanowisku dyrektorskim w dużej agencji ubezpieczeniowej oraz, że doczekał się dwóch córek.

Grzegorz Markowski Adam Jankowski/REPORTER/East News